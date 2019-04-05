Джакарта, 5 апреля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Индонезия проведет международный тренинг по вопросам мира и безопасности для женщин-дипломатов из стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Восточного Тимора и Папуа — Новой Гвинеи в Джакарте 8−10 апреля 2019 года, сообщает Antaranews.

Деловая женщина

Издание отмечает, что мероприятие призвано показать важность роли женщин-дипломатов в мирных процессах, включая предотвращение, разрешение и постконфликтное урегулирование.

Исследования, опубликованные организацией ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин UN Women, показывают, что участие женщин-дипломатов в конфликте увеличивает вероятность заключения краткосрочного мирного соглашения на 20%, а долгосрочного — на 35%. Тем не менее то же исследование показывает, что в период с 1990 по 2017 год только 2% женщин-дипломатов выступили в качестве посредников.

«Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула важность женщин как агентов мира, выступая на встрече Всемирной ассамблеи женщин в Токио», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Аррманата Насир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года глава МИД Индонезии Ретно Марсуди приняла участие в 5-м форуме Всемирной ассамблеи женщин в Токио.

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