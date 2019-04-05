Москва, 5 апреля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 65,6% россиян. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённые с 25 по 31 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 37,7%, а правительства России в целом — 41,9% опрошенных. Этот показатель определяется путём суммирования ответов на «закрытый вопрос» («да» или «нет») об одобрении деятельности того или иного государственного института или лица, занимающего определённую должность.

Отвечая на открытый вопрос о политиках, вызывающих доверие (любое количество ответов), большинство — 33,8% назвали Владимира Путина человеком, которому они бы доверили решение важных государственных вопросов. За неделю этот показатель вырос на 1,1%. На втором месте, как и прежде, министр обороны Сергей Шойгу (13,2%, снижение — 2%), на третьем — министр иностранных дел Сергей Лавров (11,5%, снижение — 1%). Четвёртое место занимает Дмитрий Медведев — 8,6% (рост — 1,2%), пятое — Владимир Жириновский (8,5%, снижение — 0,5%). Он же является лидером недоверия россиян — 23,2% опрошенных назвали его человеком, которому они бы не доверили решение важных государственных вопросов.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» составил 35,6%, КПРФ — 15%, ЛДПР — 12,2%, «Справедливой России» — 6,1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина обновил максимум за последние шесть месяцев и составил 65,3%.