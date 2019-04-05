Гибралтар назвали «колонией», Саудовская Аравия угрожает США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Европарламент согласен назвать Гибралтар «колонией»;
- Саудовская Аравия может уйти от доллара;
- В России самые востребованные — рабочие профессии;
- Крым намерен выйти из эксперимента по курортному сбору;
- Начальник ГИБДД Москвы ушёл в отставку.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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