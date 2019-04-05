Лондон, 5 апреля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Великобритании разместили вооруженных сотрудников поблизости от посольства Эквадора, сообщает 5 апреля Associated Press (AP).

(сс) Snapperjack Джулиан Ассанж выступает с балкона эквадорского посольства

Возможной причиной подобного решения стали сообщения WikiLeaks о том, что в скором времени основатель сайта Джулиан Ассанж может быть из него выдворен: счет идет на дни, а, возможно, и на часы.

Представители полиции отвергли подобные заявления, подчеркнув, что работают в прежнем режиме.

Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора с августа 2012 года, так как правоохранительные органы Великобритании имеют ордер на его арест и экстрадицию в США.

Портал WikiLeaks известен публикацией многих тысяч секретных документов, в которых демонстрируются те аспекты дипломатической деятельности США, которые государство предпочитало бы не предавать огласке.