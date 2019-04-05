Оренбург, 5 апреля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. В Оренбуржье с приближением к губернаторским выборам активизируются политические процессы. Этап нельзя охарактеризовать как активную фазу. При прогнозах исхода выборов, который ряд оренбуржцев считают очевидным, оппозиционно настроенные граждане пытаются повлиять на ситуацию и оживить кампанию. Так, в соцсети лидер регионального Союза защитников Отечества «Держава», военный пенсионер Андрей Приказчиков инициировал выдвижение на выборы кандидатуры «народного губернатора». В качестве такого выдвиженца он предложил депутата Заксобрания Оренбургской области Владимира Фролова (фракция «Справедливая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Если даже наши чинуши и депутаты не согласятся и не внесут нужные народу изменения в законы, то предлагаю всю предвыборную работу строить исходя из того, что у Оренбуржья есть свой кандидат и своя программа. А сентябрьские выборы без народного губернатора или бойкотировать или обозначить протест испорченными бюллетенями (вписать своего кандидата)», — оставил запись на своей странице в «Фейсбуке» Анатолий Приказчиков.

Предложение вызвало неоднозначные комментарии. Мнения о том, достоин ли Владимир Фролов такого статуса, разделились.

Сам Фролов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM признался, что Приказчиков к нему обращался с предложением поучаствовать в выборах, но при действующем законе о выборах губернатора депутат никак не может участвовать, поскольку вариант самовыдвижения отсутствует. Об этом Владимир Фролов неоднократно говорил Приказчикову.

«А ввиду того, что региональное отделение партии «Справедливая Россия» было разогнано Сергеем Мироновым (сотни членов партии были исключены, и я написал заявление, вместе с ними покинул партию), то есть я не могу выдвигаться через партию. То, что сегодня прописано в нашем областном законе. Это его (Приказчикова) инициатива, самостоятельно он говорит, что на территории области из оппозиции не видит больше другого кандидата. Я не возражаю, но участвовать-то я не могу. Если бы была возможность самовыдвижения и общественные организации обратились ко мне, и граждане с тем, что мне надо участвовать, я бы принял это предложение, потому что считал и считаю, что нынешняя ситуация не приемлема на территории Оренбургской области большинству населения. То, что делает правительство и делало правительство Юрия Берга (экс-губернатора), это продолжает и будет продолжать действовать до следующих выборов губернатора 8 сентября. Считаю, что вся команда должна быть заменена людьми, которые могут и являются ответственными профессионалами, но, с другой стороны, являются политиками», — отметил Фролов.

Он подчеркнул, что сейчас у власти стоят люди, которые позиционируют себя как профессионалы. Но работают они в интересах конкретной группы лиц, конкретной власти, которая провоцирует и ведёт страну в тупик, в пропасть:

«Я предлагаю другой путь. Это выход области из этого тупика, и этой пропасти. Для этого надо иметь политическую волю и желание. Это необходимо сегодня у руководителя наличие этих качеств. Я готов собрать эту команду для того, чтобы выступать и защищать интересы людей на выборах».

По словам политика, до конца мая есть возможность внести поправки в областное избирательное законодательство. Он готов внести соответствующие предложения. Но уверен, что большинство законодателей не одобрит поправки. Фролов считает, что инициативу может проявить врио губернатора Денис Паслер.

Профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова выразила мнение, что у Паслера есть все аргументы, чтобы через «Единую Россию» внести предложение о варианте самовыдвижения на выборах губернатора. Это позволит и ему самому выбрать формат участия в кампании.

«В России электоральный рейтинг «Единой России» снизился до одной трети населения согласно соцопросам ведущих социологических центров. Не исключением стала и Оренбургская область. Отсюда, чтобы было поле для манёвра у врио губернатора, есть рациональный мотив для внесения поправки в областное законодательство. Принятие такой поправки станет, по сути, признанием, что «Единая Россия» в плохом состоянии», — сказала политолог.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Оренбуржье пройдут выборы губернатора. В 2014 году на пост губернатора претендовали девять человек, однако процедуру регистрации прошли только пятеро. Победу одержал Юрий Берг («Единая Россия»), который являлся губернатором с 2010 года. Примечательно, что губернаторские выборы тогда проходили досрочно в связи с тем, что Юрий Берг попросил об отставке.

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21 марта 2019 года Берг также досрочно отправлен в отставку. Врио губернатора назначен Денис Паслер. Эксперты отмечают, что пока он не принимает резких решений, и считают, что назначение Паслера на руководящий пост в Оренбуржье было неожиданностью и для него самого, сейчас он осматривается и вникает в жизнь региона. Пока он не сделал заявления, что идет на выборы. Врио губернатора аккуратно заметил, что такое решение последует, если он заручится поддержкой населения.

Сейчас официально о своих притязаниях на губернаторский пост заявила только КПРФ. Партия объявила, что выдвинет в качестве кандидата первого секретаря обкома, руководителя фракции КПРФ в Заксобрании области Максима Амелина. Ранее он заявил, что реготделение обратилось к оппозиционным партиям с идеей о выдвижении единого кандидата от оппозиции и таким кандидатом должен стать коммунист. Политологи считают, что после печального опыта 2014 года, когда после подачи в облизбирком документов ЛДПР отозвала своего выдвиженца Сергея Катасонова, являющегося единым кандидатом от оппозиции, в 2019 году вряд ли партии решатся на такой же шаг.