Вольфсбург, Германия, 5 апреля, 2019, 15:49 — ИА Регнум. В немецкой автокомпании Volkswagen отметили выпуск 30-миллионной модели семейства Passat, 5 апреля сообщает издание «Автовести».

Volkswagen Passat

Юбиляром оказался серебристый гибридный универсал Volkswagen Passat GTE. Это авто в компании решили не продавать. Машину сначала продемонстрируют на различных медийных площадках, а потом она займет почетное место в заводском музее.

Напомним, Passat выпускается на 10 заводах, которые расположены на трех континентах. По количеству проданных автомобилей Volkswagen Passat занимает второе место, уступая лишь семейству Volkswagen Golf, продажи которого достигли 35 млн единиц.

Напомним также, что первый Volkswagen Passat был построен в 1973 году в городе Вольфсбурге. Тогда его мощность достигала 75 л. с. К примеру, некоторые авто современного поколения Passat имеют максимальную мощность в 218 л. с.

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