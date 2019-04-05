Ярославль, 5 апреля, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Член регионального политсовета партии «Единая Россия», бывший депутат облдумы и бывший мэр Рыбинска Евгений Сдвижков потребовал отставки министра культуры России Владимира Мединского. Такое заявление прозвучало на расширенном заседании фракции «Единая Россия» облдумы, посвященном объединению театров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Владимир Мединский

Предложение Сдвижкова ярославские единороссы встретили аплодисментами. Региональное отделение партии выступает против присоединения театра к Александринскому. В ходе выступлений прозвучало немало резких слов и жестких оценок.

«Для Ярославля театр — духовный дом, так же, как церковь. На русской земле русские люди душой не торгуют», — заявил депутат муниципалитета Ярославля, бывший капитан ярославской хоккейной команды «Локомотив» Илья Горохов.

Также 5 апреля в Ярославле пройдет флэшмоб. Ярославцев приглашают прийти к театру имени Волкова и оставить там вешалку в знак протеста против объединения.