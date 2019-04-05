Тюмень, 5 апреля, 2019, 15:54 — ИА Регнум. В Тюменской области с начала года не утихают акции протеста против тарифа на сбор, вывоз и утилизацию мусора, установленного региональным департаментом тарифной и ценовой политики. Сегодня, 5 апреля, в местных средствах массовой информации и сети интернет распространена информация о том, что УФАС России признало «мусорный» тариф в Тюмени существенно завышенным. Эта информация не соответствует действительности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Как поясняет руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников, в настоящее время антимонопольщики только собирают данные.

«Сама проверка начнется только 23 апреля и продлится до 20 рабочих дней. Поэтому делать какие-то выводы ещё рано», — прокомментировал ситуацию Игорь Веретенников.

В антимонопольном ведомстве отмечают, что аналогичные проверки проводятся и в других регионах страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недовольные тарифом на мусор жители Тюмени не ограничиваются митингами и пикетами. Тюменский областной суд принял к производству иск от десятков тюменцев, которые нашли противозаконные, по их мнению, моменты в реализации «мусорной реформы» в регионе.

Истцы считают нынешний тариф 139 рублей с человека в месяц для жителей многоквартирных домов завышенным как минимум в три раза.

Кроме того, 20 марта 2019 года тюменские активисты лично передали в канцелярию президента России Владимира Путина в Москве более 16 тысяч подписей жителей Тюменской области с просьбой отменить реализацию «мусорной реформы» в регионе.