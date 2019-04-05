Москва, 5 апреля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Пока торги проходят ниже уровня $70 за баррель Brent, коррекция цены может составить порядка двух долларов, то есть на отметку 68. Однако, если неожиданно появится позитивный фон, то рост продолжится к ожидаемой цели $72 за Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Основным событием последнего торгового дня недели, под влиянием которого нефть может дешеветь, является статистика по рынку труда США. Дополнительно нефтетрейдеры будут держать в фокусе динамику количества работающих буровых установок в США, однако этот фактор, более вероятно, уже будут включать в торговые тактики на следующую неделю», — считает эксперт.

Первая пятница нового месяца — это период для релиза данных об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Если станет понятным, что ситуация на американском рынке труда не ухудшается так резко, как об этом свидетельствовали недавние экономические индикаторы и прошлые нонфармы, то нефть будет корректироваться на отметку $68 за баррель. Если же нонфармы разочаруют инвесторов, то доллар США в мире будут продавать, а нефть на этом превысит порог в $70 за баррель.

«Относительно показателя работающих буровых установок в Америке стоит отметить, что важность их является стратегической и политической. Увеличение рабочих единиц продемонстрирует готовность Америки наращивать запасы в ближайшей перспективе, готовиться к летнему сезону, когда традиционно растет спрос на бензин в стране. Пока что, с начала 2019 года, их количество только сокращалось. Потому если вдруг направление поменяется, то нефть также может получить сигнал на снижение к уровню $68», — полагает Стариков.

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