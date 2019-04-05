Ярославль, 5 апреля, 2019, 15:16 — ИА Регнум. 3 апреля были объявлены предварительные итоги отбора проектов по программе модернизации тепловых электростанций, получившей название «ДПМ-2».

ТЭЦ-1 в Ярославле

Программа модернизации запущена в начале февраля 2019 года правительством РФ по инициативе Минэнерго. Конкурсным анализом проектов занимался Системный оператор Единой энергетической системы АО «СО ЕЭС». Оценку предварительных итогов первого этапа программы сделали в ПАО «ТГК-2». ИА REGNUM приводит текст полностью.

«Необходимо напомнить, что в качестве обоснования реализации этого проекта его инициаторы декларировали перед руководством страны идею о необходимости привлечения средств на модернизацию тепловых станций, прежде всего, ТЭЦ.

Действительно ТЭЦ, обеспечивающие основные потребности населения в тепловой и электрической энергии, давно уже нуждаются в глубокой модернизации, которая позволила бы повысить эффективность и надежность их работы, сохранив при этом тарифы на тепловую энергию на доступном уровне.

Однако, публично заявленные в качестве основных цели проекта ДПМ-2, судя по результатам предварительного отбора, не будут достигнуты.

Итоги отбора проектов на модернизацию заставляют сделать следующие выводы:

1. Под вывеской ДПМ-2 запущен механизм передела рынка мощности в пользу крупной электрической генерации, при этом средства, получаемые в настоящее время всеми генерирующими компаниями в качестве платы по договорам предоставления мощности, будут перераспределены и сконцентрированы у наиболее крупных игроков рынка электроэнергии, в основном, ПАО «Интер РАО».

В подтверждение этого говорит то обстоятельство, что 30 отобранных проектов на общую установленную мощность 8 610 МВт распределились всего между 5 компаниями.

Абсолютным лидером с наибольшей долей модернизируемых мощностей стала Группа «Интер РАО», забравшая на себя 61,5% мощности, выставленной на конкурс и 15 проектов. Далее следует ПАО «Юнипро» — 19% (2 проекта), ПАО «Иркутскэнерго» (входит в состав ОАО «ЕвросСибЭнерго») — 8,5% (6 проектов), ООО «Газпром энергохолдинг» — 7,5% (5 проектов) и замыкает список ООО «Сибирская генерирующая компания» с 2 проектами на 3,5% от общей мощности, подлежащей модернизации.

Таким образом, денежные средства по договорам предоставления мощности, получаемые в настоящее время 21 энергокомпанией, перераспределяются в пользу 5 крупных генерирующих компаний. Основным выгодоприобретателем при этом становятся предприятия, входящие в «Интер РАО». Средства будут прежде всего изыматься у генерирующих компаний, владеющих ТЭЦ.

Можно уверено говорить, что модернизацию крупных ГРЭС оплатят ТЭЦ.

Общая сумма средств с рынка мощности, которая по итогам прошедшего «залпового» отбора будет перераспределена в пользу указанных крупных энергокомпаний, составит не менее 70 млрд. рублей.

2. ТЭЦ, несущие основную нагрузку по теплоснабжению населения и других городских потребителей, остаются без источника средств для модернизации, и вынуждены будут обновлять свои мощности за счет инвестиционных надбавок к тарифам на тепловую энергию.

Этот вывод следует из того, что 81,5% или 7 017 МВт отобранной для модернизации мощности отдано проектам модернизации ГРЭС, несущих в основном электрическую нагрузку и расположенных вдали от крупных городов, в которых сосредоточены основные потребители тепловой энергии, прежде всего население.

Только 18,5% или 1 593 МВт мощности досталось теплоэлектроцентралям, из которых большая часть находится во второй ценовой зоне и расположены в Сибирском федеральном округе.

При этом в первой ценовой зоне, где сосредоточено 72% всех ТЭЦ России, отобраны всего три ТЭЦ, из них две находятся в Москве — ТЭЦ-22 и ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго». Только одна ТЭЦ первой ценовой зоны, расположенная за пределами столичного региона в г. Салавате — Ново-Салаватская ТЭЦ, прошла конкурсный отбор.

Надо отметить, что численность населения города Салават составляет 153 тыс. человек и значительную часть тепловой нагрузки от данной ТЭЦ потребляет нефтеперерабатывающий завод ОАО «Газпром нефтехим Салават». С учетом этого, можно говорить, что эффект от модернизации ТЭЦ в первой ценовой зоне (без учета столичных ТЭЦ ПАО «Мосэнерго») распространится не более чем на 150 тыс. человек, получающих тепло и горячую воду от ТЭЦ.

В этих условиях для модернизации оборудования у собственников ТЭЦ не остается другого выхода, кроме обращения к регулятору с заявлением о принятии инвестиционной программы и соответствующим ростом тарифов на тепловую энергию.

3. Промышленность не получит ожидаемые крупные заказы на производство современного энергетического оборудования, а будет заниматься выполнением заявок на изготовление отдельных элементов данного оборудования.

В технических мероприятиях по отобранным проектам нет ни одного проекта по комплексной замене котлоагрегатов. Комплексной замене подлежит всего 8 паровых турбин суммарной мощностью 2 660 МВт, что составляет доли процента от их общего количества в энергетике Российской Федерации.

Никакого существенного роста спроса на готовые изделия не заявлено. В лучшем случае можно говорить о росте заказов на поставку запасных частей к существующему оборудованию, изготовленному, если иметь в виду котлоагрегаты, более 40 лет назад.

В этих условиях ожидать появления стимулов для качественного развития отечественного энергетического машиностроения не приходится.

4. Отобранные мероприятия не имеют серьезного потенциала для повышения энергетической эффективности оборудования и снижения затрат.

Предлагаемые улучшения, в основном, направлены на частичное восстановление ресурса оборудования и, по сути, представляют собой программы капитального ремонта, а не глубокой модернизации тепловых станций.

Основной упор в модернизационных мероприятиях делается на частичную замену оборудования. В рамках модернизации предполагается заменить 58 элементов генерирующего оборудования, в том числе 12 цилиндров высокого давления турбин, 15 пароперегревателей, 13 топочных экранов, 11 перепускных трубопроводов, 6 барабанов котлоагрегатов и 1 ротор генератора.

Эти замены продлят ресурс оборудования, могут повлиять на сверхнормативные потери и расходы, но обеспечить достижение показателей современного энергетического оборудования они не смогут.

5. Реальная одноставочная цена модернизации ТЭЦ не может быть менее 2500 руб./МВт*ч. Для наиболее распространенного диапазона единичной мощности до 100 МВт обоснованная конкурсная цена модернизации находится в пределах 3 500 тыс. руб./МВт*ч.

Прошедший отбор проектов модернизации по одному критерию — одноставочной цене электроэнергии дал диапазон цен от 1 600 руб./МВт*ч до 2 227 руб./МВт*ч. Итоги конкурса показали, что, находясь в таком ценовом диапазоне можно провести только мероприятия по частичной замене отдельных элементов оборудования. При полной замене оборудования проекты по такой цене могут быть отобраны только при условии снижения стоимости капитальных затрат ниже рыночных цен производителей оборудования.

По сложившемся в результате отбора уровне цен, как уже отмечалось, вместо глубокой модернизации можно получить только улучшенный капитальный ремонт.

В случае реальной модернизации ценовые заявки будут выше на 40−50%.

В качестве примера можно привести опыт подготовки проектов модернизации ТЭЦ ПАО «ТГК-2».

В рамках подготовки заявок на участие в ДПМ-2 специалистами ПАО «ТГК-2» была проделана серьезная работа по выбору мероприятий и определению необходимых затрат на модернизацию станций. В «залповый отбор» 2022−2024 годов были поданы заявки на модернизацию по 9 проектам 4 ТЭЦ первой ценовой зоны оптового рынка: Вологодская ТЭЦ, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3 и Костромская ТЭЦ-2.

Следует отметить, что эти станции являются самыми крупными источниками тепловой и электрической энергии в городах Вологда, Ярославль и Кострома с общей численностью населения 1,2 миллиона человек.

Указанные ТЭЦ построены в 1960—1970х годах, основное оборудование с этого периода ни разу не менялось в полном объеме, его работоспособность поддерживалась плановыми ремонтами.

Предполагалось полностью заменить 3 турбоагрегата общей мощностью 250 МВт, а также модернизировать 13 котлоагрегатов общей паропроизводительностью 3 985 тонн/час, из которых 12 планировалось заменить на новые, а один котел модернизировать.

ПАО «ТГК-2», согласно поданным конкурентным заявкам, планировало инвестировать в модернизацию ТЭЦ более 22 миллиардов рублей. Общий объем модернизируемой мощности должен был составить 584 МВт при средней одноставочной цене 3 500 рублей за МВт*час.

Минимальная средняя одноставочная цена, определенная в соответствии с правилами отбора, не могла быть меньше 2 512 рублей за МВт*час.

В результате ни один из проектов, поданных на конкурсный отбор, не прошел. Это, прежде всего, говорит об неадекватных ценовых предложениях, направленных на занижение стоимости проектов и неравных условиях для участников конкурса.

6.Общая эффективность программы с точки зрения показателей энергосбережения, автоматизации, экологической эффективности, применения новых технологий существенно ниже, чем от ДПМ-1.

В связи с изложенным предлагается пересмотреть результаты проведенного конкурса с учетом необходимости решения обозначенных выше проблем и обеспечения выполнения ранее заявленных целей и задач модернизации российских ТЭЦ».