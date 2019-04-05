Тверь, 5 апреля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. С предложениями по повышению эффективности электросетевого комплекса выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя на расширенном заседании коллегии министерства энергетики РФ в Москве, которое 5 апреля провёл заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. На совещании обсуждались итоги работы в отраслях энергетики в 2018 году, а также планы на будущее.

Пресс-служба правительства Тверской области Расширенное заседание коллегии министерства энергетики РФ 5 апреля

«Первое — это льготное подключение для представителей бизнеса. Можно сделать техническое присоединение по льготной цене, но по истечении первого года, если заявленная мощность не будет использоваться на 85%, необходимо будет оплачивать 85% мощности по установленному тарифу. Второе — рассмотреть вопрос о переводе всех электросетевых компаний региона на единые тарифы по передаче электроэнергии. Третье — мы предлагаем регулировать корректировки тарифов на электроэнергию не выше уровня инфляции, чтобы не увеличивать нагрузку на потребителей», — отметил Игорь Руденя.

Отметим, что вопросы обеспечения бесперебойной работы, модернизации электросетевого комплекса находятся в Тверской области на особом контроле.

С 2018 года в Тверской области действует программа повышения надёжности электроснабжения, общий объем вложений в нее заявлен в сумме 5 млрд рублей.