Улан-Удэ, 5 апреля, 2019, 15:52 — ИА Регнум. В Бурятии построят самые лучшие очистные, чтобы минимизировать воздействие со стороны человека на озеро Байкал. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов 5 апреля на пресс-конференции, отметив, что из республики исходит 94% водостока в озеро.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Существующие сегодня очистные сооружения на территории Бурятии, по его словам, были построены в 80-х годах прошлого века и работали по нормативам советских времён. Строительству новых препятствует 63-й приказ, налагающий слишком жёсткие ограничения.

«По новым нормативам, с момента принятия приказа, с 2010 года, за девять летне введено в эксплуатацию ни одних очистных… Перед нами ответственность за реальные дела, направленные на очистку стоков, попадающих в Байкал», — передает Тивиком слова Цыденова.

По словам первого зампреда центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова, экологи ещё перед принятием этого приказа в 2010 году предупреждали об избыточности мер.

«Было ясно, что нормативы предельно допустимых концентраций делались под конкретную технологию по очистке воды. Мы считаем, что тогда работали лоббисты, которые лоббировали технологию обратного отпуска», — говорит эколог.

Дело даже не в том, что строгие ограничения приводят к тому, что очистные становятся непомерно дорогими, но и во вреде для озера. Чистая дистиллированная вода резко меняет биохимический состав воды и также неблагоприятно может сказаться на экосистеме озера, считает Расулмухамедов. Как ранее отметил депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев, чтобы соответствовать требованиям 63-го приказа, воду нужно кипятить.

«Мы считаем, что поправки нужны. Когда обсуждалось, как рассчитывать нормальную концентрацию, мы говорили, что надо брать усреднённый состав воды из Байкала», — отметил эколог.

Кроме этого приказа, по его словам, для строительства новых очистных сооружений, необходимо их вывести из постановления правительства об ограничениях видов деятельности в Байкальской природной территории. Как заметил эколог, «сегодня невозможно гвоздь забить без разрешения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о том, что действующие нормы предельно допустимых воздействий на озеро Байкал не работали никогда и не работают сейчас. Обосновывая необходимость снижения нормативов, он подчеркнул, что ухудшения не произойдёт, поскольку действующие нормы — виртуальные:

«Нет ни одних очистных не то, что в России, на Байкале, которые таким образом должны очищать. Конечно, воду можно выпаривать, кипятить и таким образом очищать».

Однако ряд экологов данную позицию подвергли критике.

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