Москва, 5 апреля, 2019, 15:04 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России далеко идущих последствий от банковского кризиса из-за задолженностей граждан по кредитам ожидать не нужно. Уровень просрочки неплатежей не так велик, а по кредитам, взятым в последние 1−2 года, он даже сокращается, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, комментируя исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) о причинах долгов по кредитам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

По его мнению, кредиты — выгодный для банков бизнес, и определённый процент рисков невозврата закладывается в этот бизнес банками изначально — выражается он в повышенном проценте для большинства вполне добросовестных плательщиков. К тому же Центробанком РФ приняты в последние полгода уже дважды меры, чтобы снизить число необеспеченных потребительских кредитов (обязывая банки резервировать под такие кредиты дополнительную «подушку» средств).

«Нет смысла пытаться сдерживать кредитную массу, ограничивая законодательно сумму кредитного лимита конкретным процентом от официального дохода заёмщика или его семьи (а такие проекты в Госдуме уже обсуждаются). Кончится тем, что банк не будет вправе выдавать кредиты людям с неподтверждёнными и «серыми» (но не по их вине, а по вине работодателя) доходами», — пояснил эксперт.

«Интимный» процесс одобрения или неодобрения кредита должен происходить исключительно между заёмщиком и банком, и третьим лицам, даже в виде депутатов или регулятора, держать возле них в это время свечку негоже. Не будем забывать и что кредиты — не зло, а один из немногих драйверов в российской экономике, обеспечивающий хотя бы какой-то рост потребительских расходов.

«А это не только доходы ритейлеров, но и производителей проданной ими продукции — а значит, и зарплаты работников на предприятиях, которые эту продукцию выпускают — то есть, в конечном счёте, механизм возможного роста реальных доходов по всей цепочке.

В том числе, возможно, и у тех самых граждан, взявших взаймы у банка. Ну, или у других граждан, которые или тоже взяли в долг, или смогут благодаря росту своих доходов необходимости в кредите избежать», — высказал свою точку зрения Пушкарёв.

Как сообщает ИА REGNUM, коллекторы назвали причины, по которым должники не платят по кредитам. По данным НАПКА, только 47% россиян отказываются платить по кредитам из-за финансовых проблем. Остальные отказы вызваны принципиальными соображениями должников.

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