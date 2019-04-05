Ярославль, 5 апреля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Художественный руководитель Александринки Валерий Фокин рассказал, что дополнительное финансирование объединенных театров пока не предусмотрено документами Минкульта. Об этом он рассказал в эфире «Эхо Москвы. Ярославль» 5 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Фокина, на первых порах дополнительные затраты на Волковский пришлось бы нести театру из Санкт-Петербурга, а в дальнейшем Министерство компенсировало бы их. И уже начиная с 2020 года объединенный Национальный театр получил бы увеличенное финансирование. Это обещал Владимир Мединский.

«Пока устно, поскольку был проект только приказа, но я думаю, что мы этого добьемся, если это произойдет. Это было закреплено устно в разговоре с министром. Конечно, люди говорят, что же мы, кормить что ли будем за счет наших премий?» — сказал Валерий Фокин.

5 апреля в сети появилась полная версия приказа об объединении театров, где говорится, что театр им. Ф. Волкова в Ярославле присоединяется к театру имени Пушкина в Санкт Петербурге на правах структурного подразделения. Обсуждение слияния театров продолжается в Ярославле.