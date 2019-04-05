Лондон, 5 апреля, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Идея, которой движим Джулиан Ассанж, проста и справедлива, и России следовало бы помочь ему в нынешней ситуации — но отношение к Ассанжу в российском политическом истеблишменте противоречиво, ведь в публикуемых WikiLeaks документах можно встретить и имена российских чиновников в самых «неожиданных» контекстах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 апреля, комментируя информацию о возможном выдворении основателя WikiLeaks из эквадорского посольства.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж

Ранее WikiLeaks со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что в ближайшие дни или даже часы Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне. Также сообщает о договоренности эквадорских и британских властей о незамедлительном аресте Ассанжа после освобождения. В МИД Эквадора комментировать эту информацию отказались, назвав ее «слухами».

"История Джулиана Ассанжа — это одна из горьких историй нашего времени. Хотя почему только нашего — с момента своего возникновения мир знает немало историй мученичества за идею. Где сейчас гонители? Они втоптаны в пыль веков. Где борцы за идею? Они живут в сердцах их последователей.

Идея Джулиана Ассанжа состоит в том, что люди должны знать правду, а правители, да и не только правители, должны понимать, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Ассанж и его соратники справедливо надеются, что это поможет замедлить скатывание мира в бездну.

Казалось бы, всё очевидно, но вокруг Джулиана Ассанжа кипят страсти. Противоречивым является отношение к нему и в российском политическом истеблишменте, ведь в публикуемых WikiLeaks документах ЦРУ или Госдепартамента США, других внешнеполитических ведомств и разведок можно встретить немало имён российских чиновников, которые всё ещё на слуху, причём в самых «неожиданных» контекстах. Тем не менее хочется надеяться на весомую и зримую лепту нашей страны в защиту основателя WikiLeaks», — отметил Михаил Демурин.