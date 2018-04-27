Киев, 5 апреля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. В случае избрания на пост президента Украины Владимир Зеленский будет поддерживать и защищать новосозданную «Православную церковь Украины», поскольку считает получение томоса об автокефалии от Константинополя очень важным историческим событием для страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом на пресс-конференции 5 апреля заявила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова, передает корреспондент ИА REGNUM .

«Для нашей самоидентичности получение томоса — самое важное. Поэтому это те вещи, на которые никто, не то что посягать не будет, а будет поддерживать всеми возможностями, которые есть у государства», — заявила Венедиктова.

Она отметила, что государство не может заступать на территорию религиозных святынь, но «обязано их защищать».

«Владимир Зеленский сделает всё, чтобы защитить это мощное достижение», — сказала советник кандидата.

Также в команде Зеленского отдельно отметили и роль нынешнего президента Украины Петра Порошенко в религиозных событиях последнего времени — «он приложил к этому процессу много усилий».

«Этот «лидер» Юго-востока сломался, несите другого», — комментирует заявление штаба кандидата политолог Михаил Павлив.

ИА REGNUM напоминает, что 3 апреля стало известно — т. н. «Православная Церковь Украины» заявила, что якобы Зеленский в случае его избрания полностью прекратит поддержку ПЦУ на государственном уровне, что позволит канонической УПЦ «отыграть свои позиции уже до конца этого года». По мнению новосозданной структуры, такой план разработан в РПЦ.

В свою очередь, представитель канонической УПЦ, митрополит Запорожский Лука заявил следующее:

«На воре и шапка горит — в ПЦУ показали свою зависимость от политической ситуации и тех, кто эту ситуации разыграл».