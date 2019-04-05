Москва, 5 апреля, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 апреля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Тайип Эрдоган

Главы двух государств примут участия в восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Планируется, что состоится углублённый обмен мнениями по всему спектру российско-турецких отношений.

По итогам заседания Совета будет подписан ряд двусторонних документов в различных областях.

Позже Путин и Эрдоган примут участие в торжественной церемонии открытия перекрёстного Года культуры и туризма России и Турции в Большом театре.

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Как сообщалоИА REGNUM, о проведении перекрестного Года культуры и туризма в 2019 году договорились президент РФВладимир Путини президент Турции Тайип Эрдоган в марте 2018 года.

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