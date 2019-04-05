Екатеринбург, 5 апреля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Главные угрозы безопасности российских детей до 12 лет подстерегают их в обычных жилых квартирах. Об этом заявила семейный врач, эксперт по организации детского пространства Шекера Беликова журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Три главные причины детской смертности — это ожоги, утопления и падения с высоты», — сказала Беликова, говоря о несчастных случаях.

Кроме информирования семей об опасностях есть простые действия, которые помогут родителям избежать несчастных случаев. Во-первых, на окна следует установить специальные блокираторы или «детские замки», которые не дадут ребёнку случайно открыть окно. В случае с ожогами нужно соблюдать правила пожарной безопасности, а также иметь огнетушитель и системы оповещения об опасности. В ванной же ребёнка не следует оставлять одного — впрочем, этот совет применим и в остальных случаях, добавила эксперт.

А глава Совета отцов Урала Евгений Бережных добавил, что более половины всех случаев смертей после падения из окон в России произошло с детьми. В частности, из около 1 тысячи смертельных случаев с января по октябрь 2018 года в 717 погибли дети.

Напомним, в целом в России уменьшаются показатели детской смертности благодаря достижениям медицины, по словам главного педиатра России Александра Баранова. Однако вместе с этим в стране растёт количество детей-инвалидов.

«Те дети, которые раньше умирали, сегодня им сохраняется жизнь, но иногда не сохраняется их здоровье», — заявил врач.

При всём этом уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков отмечает, что семьям нужен не контроль государственных органов, а помощь. По этому принципу должна строиться и работа с семьями, считает омбудсмен.

«Сейчас институт уполномоченных по правам ребёнка в большей степени ориентируется не на контрольные мероприятия по обеспечению той же безопасности семей с детьми, а на оказание помощи», — отметил Мороков.