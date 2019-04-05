Берлин, 5 апреля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Европейские страны действительно чувствовали бы себя в международной политике самостоятельнее в случае выхода из НАТО или роспуска альянса, но в обозримом будущем создание новой системы коллективной безопасности с участием России невозможно, следует восстанавливать авторитет ООН, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 апреля, комментируя высказывания депутата парламента Германии Александра Ноя.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, депутат бундестага призвал к роспуску НАТО, поскольку альянс представляет собой не средство защиты, а угрозу для мировой безопасности. НАТО использует военную силу для защиты своих имперских интересов, постоянно нарушая нормы международного права и разжигая военные конфликты, сказал депутат.

Левая партия Германии, членом которой является Александр Ной, считает, что Германия должна выйти из альянса, само НАТО при этом следует распустить, создав вместо нее коллективную систему безопасности при участии России.

«Депутат бундестага Александр Ной прав: Германия гораздо более уверенно и самостоятельно чувствовала бы себя в международной политике, если бы вышла из НАТО. И ещё лучше для стран «старой Европы» было бы, если бы Североатлантический альянс распустили.

После 1991 года НАТО окончательно утратила свой первоначальный повод для создания. Из организации, призванной хотя бы на словах обеспечивать безопасность европейских стран, она превратилась в организацию, через которую наиболее агрессивные круги в США и их марионетки в новых членах альянса втягивают Европу в новые и новые авантюры, угрожающие миру, подрывающие международную безопасность.

Надо, однако, понимать, что создание какой-то новой системы коллективной безопасности с участием России, как это предлагает немецкий депутат, — это по положению на сегодня задача невыполнимая. Но есть ООН. Необходимо восстановить её авторитет. Это единственное место в мире, где правильно сопрягаются и принцип суверенного равенства государств, исключающий посягательства других на вмешательство в их внутренние дела, и принцип особой ответственности ведущих мировых держав за поддержание мировой стабильности.

Если же говорить собственно о Германии, то пока она повязана обязательствами по особому характеру отношений с США, включающими и её участие в НАТО, реального суверенитета ей не видать», — отметил Михаил Демурин.