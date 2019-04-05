Оренбург, 5 апреля, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В случае реализации идеи выдачи материнского капитала за рождение первого ребёнка в России, этот способ не станет стимулирующим демографический взрыв. Общие социально-экономические условия в стране способствуют тому, что женщины станут рожать позже, а количество многодетных детей может уменьшиться, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» АннаМежова, комментируя слова председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, которая не исключает возможности выдачи маткапитала при рождении первенца.

Кузьма Петров-Водкин. В детской. 1925

По словам Межовой, люди не рожают, потому что у них маленькая зарплата, нестабильная экономическая ситуация в стране, в регионах печальное состояние медицины, экологии. Удар нанесла и пенсионная реформа своим повышением пенсионного возраста.

«Сейчас моя дочка как раз идёт в первый класс, и мы общаемся с мамами. Тем, у кого молодые бабушки и дедушки, кто ещё работает, совершенно не понятно, как жить. Кто будет забирать ребёнка из школы, когда в ней нет продленки? Да и многим семьям традиционно с детьми помогают бабушки и дедушки, а теперь они на работе.

Естественно, что теперь молодёжь будет рожать позже. Все что происходит с рождением детей у нас — это последствия общей ситуации в стране, изменение пенсионного возраста, уменьшения реальных доходов населения, ухудшения его благосостояния, ухудшения медобслуживания и т.п.», — отметила глава благотворительного фонда.

Она считает, что изменить ситуацию в лучшую сторону только такая мера, как выплата маткапитала за рождение первого ребёнка, не сможет. Наоборот, реализация этого проекта приведёт к ещё более массовому обнищанию семей с детьми и большому количеству мошенников, которые обналичивают материнский капитал, а в фонды увеличатся очереди из матерей с историями про покупки развалюх, в которых просто невозможно жить, на средства маткапиталов.

«И вроде и деньги потрачены, но вот только пользы они не принесли. Мне кажется надо просто честно признаться, что иметь детей сейчас для семьи — это роскошь, и не всем семьям она доступна. И понять, что у нас люди рожают не потому, что им денег дадут или не дадут, а по любви. Потому что очень любят детей, потому что мечтали создать свою большую семью», — резюмировала Анна Межова.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК) заявила, что правительство России обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье.

«Мы с вами понимаем, что счастье не в деньгах. Но как женщину после 35 лет уговорить рожать? Первое, что приходит в голову: давать материнский капитал за первого ребенка», — сказала ведущая ток-шоу Ольга Скабеева.

На что Татьяна Голикова заявила, что такой вариант рассматривается, «и это очень большие финансовые вложения».