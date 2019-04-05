О маткапитале за первенца: «Иметь детей сейчас для семьи — это роскошь»
Оренбург, 5 апреля, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В случае реализации идеи выдачи материнского капитала за рождение первого ребёнка в России, этот способ не станет стимулирующим демографический взрыв. Общие социально-экономические условия в стране способствуют тому, что женщины станут рожать позже, а количество многодетных детей может уменьшиться, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» АннаМежова, комментируя слова председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, которая не исключает возможности выдачи маткапитала при рождении первенца.
По словам Межовой, люди не рожают, потому что у них маленькая зарплата, нестабильная экономическая ситуация в стране, в регионах печальное состояние медицины, экологии. Удар нанесла и пенсионная реформа своим повышением пенсионного возраста.
«Сейчас моя дочка как раз идёт в первый класс, и мы общаемся с мамами. Тем, у кого молодые бабушки и дедушки, кто ещё работает, совершенно не понятно, как жить. Кто будет забирать ребёнка из школы, когда в ней нет продленки? Да и многим семьям традиционно с детьми помогают бабушки и дедушки, а теперь они на работе.
Естественно, что теперь молодёжь будет рожать позже. Все что происходит с рождением детей у нас — это последствия общей ситуации в стране, изменение пенсионного возраста, уменьшения реальных доходов населения, ухудшения его благосостояния, ухудшения медобслуживания и т.п.», — отметила глава благотворительного фонда.
Она считает, что изменить ситуацию в лучшую сторону только такая мера, как выплата маткапитала за рождение первого ребёнка, не сможет. Наоборот, реализация этого проекта приведёт к ещё более массовому обнищанию семей с детьми и большому количеству мошенников, которые обналичивают материнский капитал, а в фонды увеличатся очереди из матерей с историями про покупки развалюх, в которых просто невозможно жить, на средства маткапиталов.
«И вроде и деньги потрачены, но вот только пользы они не принесли. Мне кажется надо просто честно признаться, что иметь детей сейчас для семьи — это роскошь, и не всем семьям она доступна. И понять, что у нас люди рожают не потому, что им денег дадут или не дадут, а по любви. Потому что очень любят детей, потому что мечтали создать свою большую семью», — резюмировала Анна Межова.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК) заявила, что правительство России обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье.
«Мы с вами понимаем, что счастье не в деньгах. Но как женщину после 35 лет уговорить рожать? Первое, что приходит в голову: давать материнский капитал за первого ребенка», — сказала ведущая ток-шоу Ольга Скабеева.
На что Татьяна Голикова заявила, что такой вариант рассматривается, «и это очень большие финансовые вложения».