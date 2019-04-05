Владимир, 5 апреля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Администрация города Владимира обвинила областные власти в поборах и недостаточном финансировании ремонта дорог. Пресс-служба мэрии 4 апреля опубликовала весьма эмоциональное сообщение о том, что Владимир в 2018 году передал в областной бюджет более 470 миллионов рублей, полученных от горожан в качестве транспортного налога, а в 2019 году получит из региональной казны на дороги чуть более шести миллионов рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Из сообщения также выясняется, что 6 млн 245 тыс. рублей — это средства областной казны на дорожную деятельность, ещё 45 миллионов рублей область собирается выделить на строительство дорожной развязки в микрорайоне Веризино, 61 миллион рублей предусмотрен в городском бюджете и 200 миллионов поступят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Однако в мэрии оскорблены именно шестью областными миллионами и тем, что «именно во столько администрация губернатора Сипягина оценила свое соучастие в реализации во Владимире приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги», объявленного президентом России». Правда, в администрации города всё же признают, что «донором» средств на ремонт дорог Владимир стал после 2012 года, когда муниципалитеты обязали передавать транспортный налог в казну вышестоящего уровня. Владимир Сипягин тогда губернатором не был.

«В медицине у доноров никто не высасывает кровь до последней капли. Наоборот, доноров берегут, предоставляют им льготы и компенсации. Жители города Владимира выплачивают намного больше транспортного налога, чем жители других муниципалитетов. И протяженность автомобильных дорог в областной столице значительно выше, чем в других городах нашего региона. Поэтому любой здравомыслящий человек понимает, что город Владимир должен иметь больше средств на эффективную дорожную деятельность. Но межбюджетные отношения администрации Владимирской области с муниципальными образованиями складываются весьма своеобразно», — заявили в мэрии.

Гневное послание мэрии завершается предложением к горожанам — оценить «аттракцион неслыханной щедрости», и к губернатору — оправдаться за объём средств, выделенных на ремонт дорог.

Очевидно, что мэрия вышла на прямую конфронтацию с областной администрацией, припомнив все обиды за долгие годы. Ранее городская администрация подала иск в суд с требованием обязать областные власти передавать городу средства на зарплаты младших воспитателей в детских садах и попросила компенсацию за предыдущие годы. Как и в случае с перераспределением средств дорожного фонда, эти полномочия отдали муниципалитету несколько лет назад — в 2014 году — и за это время жалоб от города не поступало.

В областной администрации иск встретил вопросы — чиновники заявили, что исправно выплачивают городу все положенные субвенции для детсадов, а также поинтересовались, почему мэрия почти шесть лет терпела «поборы» и не обратилась с предложением увеличить финансирование. Суд отложил рассмотрение дела, заставив мэрию делать «работу над ошибками». Городской администрации нужно будет «представить развёрнутое и фактическое обоснование требований с указанием конкретных противоправных действий» областных властей, а также объяснить, каким образом была рассчитана сумма требуемой компенсации.