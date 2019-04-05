Париж, 5 апреля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании комитета, который будет иметь доступ ко всем французским архивам в период с 1990 по 1994 год, чтобы пролить свет на роль Франции и лучше изучить период геноцида в Руанде, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Эта комиссия, в которую войдут восемь исследователей и историков, под эгидой профессора Винсента Дюклерта, получит доступ ко всем французским архивами в период 1990 — 1994 гг. для анализа роли Франции в этот период», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон примет представителей неправительственной организации Ibuka France, работающей «в память о геноциде тутси в Руанде» в Елисейском дворце в Париже.