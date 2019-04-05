Киев, 5 апреля, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко разрушал страну на трезвую голову, заявил 5 апреля экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик… Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на мошенничество и неэффективность управления», — отметил Саакашвили.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы на выборах Владимира Зеленского. При этом он не намерен бороться за какую-либо должность в системе власти.

Ранее Пётр Порошенко сдал кровь, мочу и образцы волос. Экспресс-анализ показал отсутствие в его организме психотропных веществ.

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