Дирборн, США, 5 апреля, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Компания Ford подала заявку на регистрацию торговой марки Mustang Mach-E в ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза, 5 апреля сообщается на сайте Motor1.

Itc Торговая марка Mustang Mach-E

Новый бренд Mustang Mach-E, вероятно, будет использоваться для наименования машин гибридной модификации. Вместе с заявкой на регистрацию торговой марки компания подала заявку на регистрацию эмблемы в виде полосатого мустанга.

Поскольку они регистрируются одновременно, то не исключено, что заявки связаны друг с другом и будущие электрические кары будут выпускаться с эмблемой полосатого мустанга.

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