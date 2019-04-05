Москва, 5 апреля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. 2019 год является показательным для пенсионной системы России — начало пенсионной реформы поэтапного повышения возраста выхода на пенсию на пять лет, до 60 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Естественно, что вместе с такой прибавкой к возрасту общество было вправе ждать и увеличения суммы пенсионного содержания, о чем и обещали на всех уровнях власти. И эти ожидания стали оправдываться уже с началом этого года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Монеты

«Однако, справедливости ради, следует отметить, что пока речь идет исключительно об индексации пенсионных выплат, которая чисто технически повышением не является. Так 1 января 2019 года на 7,05% были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров, кстати, выше уровня инфляции в России за 2018 год, которая составила 4,3%. Правда пенсии работающим пенсионерам пока еще остаются «замороженными» начиная с 2016 года», — отметил эксперт.

Аналогичной процедуре ежегодной индексации подлежали и социальные пенсии, которые в отличие от страховой зависят не от уровня инфляции, а от роста прожиточного минимума. Постановлением правительства РФ № 271 от 15.03.2109 государственное и социальное пенсионное обеспечение российских граждан увеличились с 1 апреля 2019 г. на 2%, что ниже в сравнении с 2018 годом (2,9%), но выше, чем в 2017 году (1,5%). В результате средний размер социальных выплат по стране вырастет на 182 руб. и коснется около 4 млн граждан. Базовая ставка социальной пенсии повысится до 5304,57 руб., что, мягко говоря, совсем немного.

«Однако с учетом Конституции РФ и других нормативно-правовых актов, пенсионер не может получать ежемесячное содержание менее уровня прожиточного минимума пенсионера, который на федеральном уровне установлен в размере 8846 руб. Таким образом, если назначенная величина пенсии меньше прожиточного минимума пенсионера (ПМП), то будет назначена социальная доплата до установленного минимума. ПМП включает сумму минимально необходимых денежных затрат на товары первой необходимости, лекарства и оплату коммуналки и пр.», — пояснил Попов.

По его мнению, важно, что для работающего населения состав корзины потребления как основы для расчета прожиточного минимума четко определен и по нему ведется статистика, тогда как подобная корзина для пенсионеров отличается — и ее состав меняется один раз в пять лет. Для многих специалистов неочевидным фактом является то, что достоинство и благосостояние пожилых граждан — не в средней пенсии, то есть не в деньгах, что он получает от государства, а в количестве товаров и вещей, которые они могут купить на эти деньги.

«Увеличение пенсий и пособий, бесспорно, стоит только приветствовать, но без повышения их покупательной способности вряд ли стоит рассчитывать на глобальное улучшение качества жизни пенсионеров и неимущих российских граждан.

Не стоит забывать и о риске инфляционного давления, который однозначно будет нарастать из-за внутренних факторов — в первую очередь повышения НДС и тарифов ЖКХ, а также внешних угроз развития мирового экономического кризиса и антирусской санкционной политики Запада», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. Пенсии будут пересчитаны по обновлённым правилам задним числом — с 1 января 2019 года. Выплачивать рассчитанные по-новому пенсии начнут уже в мае.

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