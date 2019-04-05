Санкт-Петербург, 5 апреля, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Санкт-Петербург будет добиваться частичного регионального регулирования деятельности хостелов и малых гостиниц. Об этом сообщила 5 апреля заместитель главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристические автобусы у Казанского собора

Сегодня в Петербурге работают 1 тыс. 400 классифицированных средств размещения, из них малые отели и гостиницы, которых коснется законопроект Галины Хованской о запрете хостелов в жилых домах, составляют почти 50%. По словам Гвичия, из этого числа 365 официальных малых средств размещения расположены в жилом фонде.

Напомним, новый закон запрещает использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг и другого бизнеса. Он вступит в силу 1 октября 2019 года.

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«При большой поддержке администрации Петербурга была рассмотрена возможность до 1 октября не вводить его в действие, потому что у нас была, к сожалению, очень напряженная ситуация в марте. Это дает нам возможность поддержать малый бизнес и помочь перевести помещения в нежилой фонд. Мы понимаем, что не все малые средства размещения в Петербурге смогут по закону быть переведены из жилого в нежилой фонд. Но мы вынуждены согласиться, что проект обсуждается уже в течение многих лет, и, на самом деле, у бизнеса — как аргументирует федеральная власть — была возможность подготовиться, что проект все-таки будет принят», — сказала Гвичия.

Заметим, предприниматели неоднократно подчеркивали, что в Петербурге, где отели и хостелы в историческом центре расположены в зданиях-памятниках, охранные обязательства не позволят перевести помещения в нежилой фонд, потому что, например, в зданиях не получится прорубить для них отдельный вход.

Гвичия сообщила, что Смольный в ближайшее время будет проводить методические совещания с бизнесменами. Она согласилась, что вопрос отдельного входа станет для города самой большой проблемой, и Петербург попытается добиться права самостоятельно решать, от каких гостиниц и отелей этого требовать.

«Мы считаем необходимым рассмотреть возможность регионального регулирования данного законодательства. На сегодняшний день таких полномочий ни у одного региона нет. Но с учетом того, что в Петербурге ситуация очень отличается от других городов РФ, и у нас самый большой процент малых средств размещения в жилом фонде, то, конечно, инициативу мы уже озвучили и будем ее отстаивать», — сказала Гвичия.

По ее мнению, в этой борьбе Петербургу потребуется поддержка местных законодателей, а также других регионов, разделяющих эту точку зрения.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в итоговом варианте закон о вводе прямого запрета на размещение хостелов и оказание гостиничных услуг в многоквартирных жилых домах. Закон вступит в силу с 1 октября 2019 года.

По оценке петербургского комитета по развитию туризма, город может потерять порядка 1 млн туристов в год из-за того, что люди с небольшими доходами не смогут найти себе жилье на время туристической поездки в Петербург.