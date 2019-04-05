Курган, 5 апреля, 2019, 14:23 — ИА Регнум. В Кургане избран новый глава города. Им, как и прогнозировали ранее местные эксперты, стал руководитель горадминистрации Андрей Потапов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Курган

Ранее, 4 апреля, комиссия по отбору кандидатур на пост главы Кургана выбрала четырёх претендентов из семи подавших документы. Андрей Потапов набрал наивысший балл. Кроме того, на конференции Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Потапова избрали секретарём отделения. Он выбран большинством голосов путём тайного голосования.

Во время итогового заседания комиссии каждый кандидат представил свою программу социально-экономического развития столицы Курганской области. Наибольшее число баллов набрали Андрей Потапов, ранее занимавший пост директора развития городского хозяйства Роман Сергеечев, депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин и пенсионер МВД России Владимир Теняков. Они и стали претендентами на парламентском голосовании.

В итоге депутаты гордумы Кургана единогласно избрали Андрея Потапова мэром столицы Зауралья. Выступая перед парламентариями, новый глава города анонсировал кадровые изменения в администрации города.

Стоит отметить, что депутат гордумы Яков Сидоров отказался голосовать, пояснив, что его чаяниям не отвечает ни один из четырёх претендентов на пост мэра Кургана.

Напомним, 4 марта 2019 года прежний глава Кургана Сергей Руденко покинул пост по собственному желанию. В соответствии с законом в случае досрочной отставки главы муниципального образования его избрание должно быть проведено не позднее шести месяцев со дня прекращения полномочий. Глава Кургана избирается сроком на пять лет.