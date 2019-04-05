В Германии считают НАТО угрозой, ВТО поддерживает РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Трамп предложил США, России и Китаю не тратиться на оружие;
- В Германии призвали распустить НАТО;
- ВТО поддержала Москву в «транзитном» споре с Киевом;
- Мэр Риги оспорит свою отставку в суде;
- В школах Пскова учеников разделили на бедных и богатых.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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