Ярославль, 5 апреля, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин провел встречу с труппой театра имени Волкова в Ярославле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Бесхлебный Театр имени Федора Волкова

Встреча с актерами проходила без худрука Волковского Евгения Марчелли и директора театра Алексея Туркалова. Как сообщает портал 76.ру, протесты против объединения театров Фокин связал с тем, что идею не обсудили с губернатором Дмитрием Мироновым. В целом на встрече звучали те же аргументы за объединение, что и раньше.

«Хорошо оцениваю итоги встречи, прекрасный был разговор. Заинтересованный. Профессиональный. Я рассказывал о том, что вижу в этом союзе. Мне говорили о том, что хотят от этого союза, если он будет. Идет процесс, который должен идти. Мы должны встречаться, разговаривать, обсуждать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий Фокин.

Валерий Фокин рассказал, что приказа об объединении театров не было, а Дмитрий Медведев приостановил не сам приказ, а лишь его проект.

«Нас никто не гонит, и никаких сроков «немедленно, завтра» — этого нельзя делать. Нельзя торопиться», — рассказал Валерий Фокин.

Присутствовавший на встрече актер Волковского театра Владимир Майзингер также позитивно оценил встречу.

«Как идея — идея прекрасная. Но ее воплощение должно быть в документе. И тогда я могу говорить: я не согласен с этим пунктом, предположим. Или вот это мне очень нравиться. Или подавать какие-то предложения в эту идею, как сегодня некоторые актеры вносили. Мы все равно на уровне идеи пока говорим», — сказал заслуженный артист России, артист Волковского театра Владимир Майзингер.

Также Валерий Фокин встретится в Ярославле с активом «Единой России» и с коллективом Волковского театра.