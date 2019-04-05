Симферополь, 5 апреля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Эксперимент с курортным сбором с отдыхающих ставит в неравные условия легальные и теневые средства размещения. Такое мнение 5 апреля журналистам высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. У дороги

«Введение курортного сбора ставит в неравные условия легальных участников бизнеса наравне с теневыми средствами размещения», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма обратились в правительство РФ с просьбой вывести регион из эксперимента по взиманию курортного сбора.