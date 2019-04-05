Тегеран, 5 апреля, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Иранское информационное агентство «IRNA» сообщило, что Великобритания даже после выхода из Евросоюза будет придерживаться санкционной политики в отношении Ирана. Так, парламент страны принял специальный законопроект, согласно которому вопросы о санкционном режиме против ИРИ после Brexit передадутся во внутреннее ведение Соединенного Королевства. Законопроект сохраняет все ограничения по отношению к Ирану.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Согласно документу, цель Великобритании в отношении Ирана — заставить страну отказаться от программы по созданию ядерного оружия и содействовать реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Несмотря на то, что в СВПД указано, что, в случае выполнения Ираном договора, санкции должны быть сняты в 2023 году, теперь Великобритания может законно отказаться это делать.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.