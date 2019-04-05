Таллин, 5 апреля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Согласие Кремля принять президента Эстонии с учетом русофобской позиции руководства этого государства выглядит удивительно и, по-видимому, является проявлением политической аморфности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 апреля, комментируя информацию о предстоящем визите Керсти Кальюлайд в Москву.

(сс) Arno Mikkor (EU2017EE) Керсти Кальюлайд

Как сообщалось ранее, визит президента Эстонии в Москву намечен на 18 апреля. Предполагается встреча с президентом России. В последние дни Керсти Кальюлайд сделала ряд новых заявлений о том, что русский язык в системе образования «представляет угрозу» эстонскому языку и культуре.

«Российский интернет переполнен возмущением по поводу очередных русофобских высказываний президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Свое заявление о том, что преподавание русского языка в школах страны представляет угрозу эстонскому языку и культуре, она сделала, напомню, сразу после того, как в Москве в этом марте была подписана Программа культурного сотрудничества между нашими странами на 2019 — 2021 годы. «Сегодня обе стороны выражают желание продолжать и углублять культурный диалог», — заявила тогда замминистра культуры России Алла Манилова. Хорошо разобралась в культурной политике Эстонии!

И вот теперь эту самую Кальюлайд собирается принимать в Кремле президент России Владимир Путин. Зачем он её собирается принимать? Чтобы показать, что руководитель страны — члена Европейского союза и НАТО хочет с ним разговаривать? Чтобы дать ей ещё одну возможность озвучить её известные политические позиции? Чтобы поднять вес Эстонии среди партнёров по НАТО и ЕС? Чтобы показать, что в российско-эстонских отношениях наметилось пресловутое «улучшение»?

Никакого принципиального улучшения не будет. Как ассимилировали русских в Эстонии, так и продолжать ассимилировать. Как призывали НАТО и ЕС усиливать давление на Россию, так и будут призывать. Как участвовали в натовских конкретных агрессивных приготовлениях к войне с нашей страной, так и будут участвовать. Как работали против нас на Украине, так и продолжат работать. Как вмешивались в наши внутренние дела, так и продолжат вмешиваться.

По последнему пункту — конкретный пример. Осенью прошлого года крымско-татарские активисты запустили международную кампанию «за деоккупацию Крыма». Кто её финансирует? Министерство иностранных дел Эстонии.

Это всё-таки какая-то удивительная каинская наглость: изничтожать на своей земле русское, лезть в наши внутренние дела, настраивать против нас европейцев и — запрашивать возможность встречи с президентом России, идти в Кремль как ни в чём не бывало.

Но что ещё более удивительно и горько — это то, что в Кремле дают согласие на такую встречу. По-моему, это не что иное, как политическая аморфность. Но что ещё более важно, это вредный сигнал и для Запада, и для Востока, и для русских в Эстонии, и для всей России», — отметил Михаил Демурин.