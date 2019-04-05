Москва, 5 апреля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Цены на нефть скорректировались, после того как нефть Brent достигла отметки в 70 долларов. Поскольку все еще была некоторая обеспокоенность, связанная с прогрессом на переговорах США и Китая. Крупные участники рынка понимают, что экономический спад может повлиять на потребление топлива, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

США и Китай, два крупнейших в мире потребителя нефти, могут заключить сделку, чтобы положить конец их торговому спору, хотя некоторые препятствия сохраняются. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что обе стороны «очень близки к заключению сделки», хотя Штаты по-прежнему не решаются отменить тарифы на $250 млрд.

«Цены на энергетический уголь и природный газ, основные виды топлива для производства электроэнергии, уже резко упали на фоне заметного снижения потребления. Тем не менее, Brent движется ко второй неделе роста, в то время как WTI уже пятую неделю подряд растет. Brent в этом году выросла почти на 30%, в то время как индекс WTI вырос почти на 40%, чему способствовали сокращения производства и санкции США против Ирана и Венесуэлы», — пояснил эксперт.

По его мнению, в данный момент базовый сценарий на глобальном нефтяном рынке таков: продолжающиеся сокращения поставок под руководством ОПЕК поддержат цены на нефть во второй половине этого года и до 2020 года. Некоторым подрывом усилий ОПЕК по поддержке рынка является рост добычи нефти в США, которая, согласно официальным данным, выросла до рекордных 12,2 млн баррелей в сутки на прошлой неделе. В результате запасы сырой нефти в США на прошлой неделе резко возросли.

«При сохранении текущих условий на рынке, цены на нефть могут вновь достигнуть отметки в $70,50 за баррель для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI отметка может быть достигнута в $62,85», — считает Гасанов.

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