Сеул, 5 апреля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. США не намерены продлевать действие изъятий из санкционного режима против Ирана. Об этом заявил спецпредставитель США Брайан Хук, комментируя ход переговоров с Южной Кореей и другими странами, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В мае 2018 года Вашингтон объявил о выходе из соглашения с Ираном и вновь наложил санкции на эту страну; нефтяное эмбарго начало действовать 5 ноября. Однако США сделали исключения для некоторых государств и разрешили импортировать иранскую нефть: в частности, речь идёт о Южной Корее, Китае, Индии, Греции, Италии, Тайване, Японии и Турции. Изъятия действуют до 3 мая, и Сеул ведёт переговоры об их продлении, так как Иран является основным поставщиком нефти в Южную Корею. Отечественные компании перерабатывают дешёвую иранскую нефть и производят нефтепродукты, что приносит высокие прибыли. Если Южной Корее придётся переключиться на других поставщиков, в частности, США, стоимость сырья вырастет, а прибыль снизится. Однако США не намерены идти навстречу своему союзнику.