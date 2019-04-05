Москва, 5 апреля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Эксперты компании Positive Technologies в своем новом исследовании пришли к выводу, что более половины онлайн-банков имеют низкий уровень защищенности. Об этом 5 апреля сообщил «Коммерсантъ».

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Отмечается, что 54% банков имеют уязвимости, которые могут привести к хищению средств клиентов. При этом абсолютно все банки в списке могут позволить злоумышленникам получить доступ к банковской тайне и персональным данным граждан. Эксперты отмечают, что необходимы «радикальные меры» для изменения сложившейся ситуации.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России была зафиксирована утечка персональных данных покупателей интернет-магазинов. Она стала возможной благодаря перенастройке программного обеспечения кассовых аппаратов операторами фискальных данных.