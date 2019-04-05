Санкт-Петербург, 5 апреля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. В Петербурге начался пятый международный фестиваль разработчиков настольных игр «Граникон-2019», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM В поиске игроков

В этом году на конвент было принято 144 работы от участников из России и ближнего зарубежья. Авторы игр знакомят гостей фестиваля со своим творчеством, а также представляют проекты отечественным издателям.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Тесты настольных игр

У каждого участника есть два часа в день, чтобы публика увидела игру. В ходе фестиваля также проходит конкурс разработчиков по нескольким номинациям — детские игры, игры для вечеринок, семейные (игры для широкого круга лиц) и сложные «хардкорные» настольные игры.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Перед игрой

Организаторы фестиваля — сообщество авторов «Грани». На открытии они представили финалистов конкурса (ими оказались 12 проектов — по три в каждой номинации). В первый день также проходит представление издательских компаний: открывает презентационную часть «Граникона» флагман настольной индустрии Hobby World. Со второй половины дня опытные авторы и издатели расскажут о нюансах разработки игр, продюсирования и продаж в России и за рубежом в рамках серии лекций.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Первая лекция первого дня от Павла Ильина из Hobby World

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Мероприятие проходит 5−7 апреля с 11 до 20:00 в библиотеке №2 Московского района (также «Библиотека друзей»). Вход свободный.

Граникон проводится с 2015 года: за несколько лет через фестиваль прошло более 500 игр, из них больше 50 проектов нашли своих издателей. Игры отечественных авторов активно продвигаются и на международных зарубежных выставках: также во многом благодаря фестивалю и профессиональному сообществу.