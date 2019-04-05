Дакка, 5 апреля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Пограничники Бангладеш освободили 27 беженцев-рохинджа, ожидавших нелегальной отправки в Малайзию. Об этом сообщает бангладешское информационное агентство «Протхом Ало».

European Commission DG ECHO Рохинджа

Представители органов правопорядка сообщили, что им поступила информация о двух группах беженцев-рохинджа, которые должны были ожидать на берегу появления кораблей. По данным пограничников, эти судна должны были нелегально перевезти их в Малайзию. Сообщается, что преступникам удалось скрыться. По данным органов внутренних дел Бангладеш, с начала года 157 беженцев-рохинджа были спасены от нелегальной перевозки в другие страны, 13 преступников было арестовано.

Напомним, что на данный момент в Бангладеш проживает более 1 млн беженцев-рохинджа, ищущих спасения от притеснений со стороны властей Мьянмы. Они часто становятся жертвами торговли людьми. Нелегальные морские перевозки на небезопасных суднах являются частью этой преступной схемы.