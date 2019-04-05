Рыбинск, Ярославская область, 5 апреля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Историк, участник Рыбинской археологической экспедиции Леонид Иванов рассказал, что означает письмо РАН о возрасте Рыбинска.

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В России давно принято, что дата основания населенного пункта отсчитывается по первому упоминанию его или его предшественника в письменных источниках. Впрочем, бывали и исключения. Например, 1500 лет Киеву в отсутствие письменных источников праздновали на основании данных археологов. 1000-летие, которое праздновал Ярославль девять лет назад, основано на литературно-исторических сочинениях конца XVII—XVIII веков. А первое упоминание города в «Повести временных лет» датировано лишь 1071-м годом. В том же летописном рассказе, кстати, упоминается и предшественница Рыбинска — Усть-Шексна. Археологические исследования на территории Рыбинска позволили подтвердить (и это подчеркивается в письме Президента РАН), существование здесь крупного поселения, возникшего не позднее начала XI века. Это был торгово-административный центр с весьма зажиточным населением. В ходе многолетних раскопок в непотревоженном слое были найдены, в частности, два клада арабских серебряных монет конца X века. Эти артефакты древнее, чем найденные при раскопках в Ярославле, их возраст старше летописного упоминания Усть-Шексны почти на целый век.

Леонид Иванов Раскопки на Усть-Шексне в Рыбинске

Привязка событий 1071 года к месту впадения Шексны в Волгу не нова. Она впервые была предложена на рубеже 20-х — 30-х годов прошлого столетия знаменитым краеведом — исследователем и председателем Рыбинского научного общества Алексеем Золотаревым. Он же первый предположил преемственность двух поселений — Усть-Шексны и Рыбной слободы, и непрерывность жизни людей на территории Рыбинска. Так что гипотезу нашего великого земляка можно считать окончательно подтвержденной.

В начале нулевых, действительно, приходили письма, написанные в иной тональности. Позицию Академии изменило, во-первых, накопление материалов археологических исследований. При участии специалистов Института археологии РАН исследовались обнаруженные клады арабского серебра, выполнялся анализ и расшифровка вислых печатей, которыми скреплялись грамоты, определялся возраст спиленных для постройки изб деревьев. Поэтому на смену тезисам типа «нельзя судить о времени возникновения целого поселения по возрасту одного найденного бревна» пришли более объективные оценки.

В российской науке давно сформировался перечень материальных признаков древнерусского города — и это не только стены, башни или валы со рвами. При раскопках Усть-Шексны были обнаружены и усадебно-дворовая застройка, и идущие параллельно реке Шексне улицы. Уникальной находкой стал кузнечно-металлургический комплекс — последняя оружейная мастерская русских войск, готовившихся выступать на битву с ордынцами на Сити. Кроме кузниц и металлургических печей, были раскопаны остатки ювелирных мастерских. Доказательством административных функций Усть-Шексны стали многочисленные находки вислых печатей, включая печать одного из героев «Слова о полку Игореве» князя Давыда Святославича, печать суздальского князя Юрия Долгорукого, печать греческого церковного иерарха и многие другие. Список этот можно продолжать, но лучше просто посмотреть своими глазами на многочисленные находки, экспонирующиеся в Рыбинском музее-заповеднике.

Сейчас нам стала более понятной преемственность поселений — Усть-Шексны на левом берегу Волги и появившейся в конце XV века Рыбной слободы — на правом берегу Волги. Лучшим доказательством связи двух поселений является долгое бытование «двойного наименования» Рыбной слободы в шестнадцатом столетии. Например, царь Иван Грозный, первый из русских властителей посетивший ее, ехал из Кирилло-Белозерского монастыря в 1553-м году «на Усть Шексны на Рыбную», и только затем — в Ярославль. «Двойное» название могло быть принесено только жителями левобережья, переселившимися на правый берег и записавшихся в рыбные ловцы великокняжеской слободы. Этому переселению способствовала передача рыбных ловлей по Шексне правобережной слободе. Археологам удалось выявить взрывной рост территории Рыбной слободы в начале XVI века с одновременным резким сокращением площади Усть-Шексны в этот же период. В 1526-м году Рыбная слобода впервые оказывается на одной из карт Московского государства, составлявшихся в то время иностранцами. Таким образом, одно поселение является преемником второго — и предшественником современного города Рыбинска, подчеркивается в письме Президента РАН.

Именно так. До юбилейной даты еще два года, и было бы правильно начинать готовиться к ней заранее. Конечно, вряд ли в нынешнее непростое время можно рассчитывать на масштаб подготовки, аналогичный тысячелетию Ярославля или Казани. Но сама юбилейная дата второго города Ярославской области заслуживает как внимания регионального правительства, так и участия в федеральных проектах. Можно многое успеть привести в порядок, чтобы сделать город Рыбинск более комфортным для его жителей и интересным для его гостей.