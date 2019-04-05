Санкт-Петербург, 5 апреля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начался круизный сезон 2019 года. Старт сезона текущего года ознаменовало возвращение в город после ремонта парома «Принцесса Анастасия» (Princess Anastasia), рассчитанного на перевозку 2500 пассажиров и 580 автомобилей.

Дарья Драй ИА REGNUM Путеводитель по Санкт-Петербургу

Паром пришвартовался у причала пассажирского порта «Морской фасад», откуда будет совершать круизы по Балтике. За сезон судно планирует перевезти 344 тысячи пассажиров — на 10% больше, чем в 2018 году.

В межсезонье за два месяца на судне модернизировали техническую часть, обновили внешний вид, каюты и зоны общественного питания.

Как отмечает ИА REGNUM, согласно расписанию порта «Морской фасад», в навигацию 2019 года ожидается 266 заходов в порт различных судов в период с 28 апреля по 20 октября.

«За 2018 год зафиксировано примерно 970 тысяч паромных и круизных туристов, средний чек равен 11 тысячам рублей. Для экономики города это плюс 9 миллиардов рублей за прошлый год. <…> Нам нужно развивать все нишевые, важные сферы. Круизный и паромный туризм являются одним из главных инструментов», — отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

По данным заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Сергея Корнеева, на первом месте среди иностранных пассажиров паромов, приходящих в Петербург, — граждане Германии, почти столько же граждан Китая. На третьем месте финны, на четвёртом — американцы, на пятом — поляки.

«Туристы хотят посетить Санкт-Петербург и с удовольствием пользуются транспортными возможностями паромных линий, и тем статусом безвизового нахождения, которое пассажирам линий предоставляется российским законодательством», — добавил Корнеев.

Чиновник считает Петербург «главным туристским магнитом, рвущим все рейтинги привлекательности туристских городов и регионов мира».

В 2018 году город посетили 8,2 млн человек, из которых 3,9 млн — иностранные туристы и 4,3 млн — российские туристы. Рост количества туристов в Санкт-Петербурге в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 9,3%.