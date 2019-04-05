Калуга, 5 апреля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. В Калужской области задержали 26-летнюю женщину, перевозившую наркотические средства, зашитые в плюшевом зайце. Об этом 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей Калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Наркотики нашли в плюшевом зайце

По данным ведомства, госавтоинспекторами ОМВД России по Малоярославецкому району во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения в дневное время суток был остановлен автомобиль для проверки документов. За рулем транспортного средства находилась местная жительница 1993 года рождения. В процессе беседы с полицейскими женщина нервничала и вела себя подозрительно, что насторожило правоохранителей.

Полицейские приняли решение в присутствии понятых произвести досмотр автомобиля, в ходе которого обнаружили в салоне транспортного средства 85 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом общей массой 54,57 грамма. Запрещенные препараты хранились в разных частях автомобиля. Один из тайников оказался в плюшевом зайце, открыто лежавшем на панели иномарки.

Свертки были изъяты и отправлены на экспертизу. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество представляет собой наркотические средства. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в суд были направлены материалы уголовного дела по 90 эпизодам преступной деятельности двух молодых жителей Обнинска, обвинённых в получении дохода от незаконного сбыта наркотических веществ. У подозреваемых полицейскими было изъято 176 грамм амфетамина и 303,68 грамма гашиша.