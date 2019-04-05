Калуга, 5 апреля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги 4 апреля Александр Иванов провёл приём граждан в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба Городской думы. К главе города обратилась председатель калужского городского отделения Всероссийского общества инвалидов Александра Граф.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги провел приём граждан

Поводом для обращения стало удручающее состояние двора дома №117 по улице Суворова, в котором расположены офисы областного и городского отделений общества инвалидов. По словам Александры Васильевны, асфальтовое покрытие находится в таком состоянии, что по двору тяжело передвигаться инвалидам-колясочникам и пожилым людям.

«Необходимо будет выяснить, в чьей собственности находится земельный участок, — отметил Александр Иванов. — Если в муниципальной, то ремонт возможно будет провести за счёт средств городского бюджета, если в частной, то будут проведены переговоры с собственниками, но в любом случае городские власти окажут всю необходимую помощь».

Также Александра Граф обратилась с просьбой обеспечить соответствие нормам доступной среды остановочных пунктов и пешеходных переходов на дорогах, которые будут отремонтированы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Депутаты Городской думы примут активное участие в реализации проекта, — сообщил Александр Иванов. — Депутатский корпус будет осуществлять контроль за ходом работ и участвовать в приёмке объектов. Уже на этапе подготовки проектной документации были учтены требования в части обеспечения безопасности и доступности для пожилых людей и маломобильных групп населения».

Валентина Иванова обратилась к главе городского самоуправления по вопросу начисления платы за вывоз ТКО. Пять месяцев в году она с супругом проживает на даче, садоводческим товариществом заключён договор с организацией, предоставляющей бункеры для мусора и обеспечивающей вывоз отходов. Вместе с тем, в течение этих пяти месяцев им придётся оплачивать не только услуги данной организации, но и вносить плату за вывоз ТКО из многоквартирного дома, в котором они фактически не проживают.

Александр Иванов сообщил, что вопрос обсуждался на встрече с руководством Калужского регионального экологического оператора. Для перерасчёта платы оператору необходимо будет предоставить подтверждающие документы.

«Подобные обращения поступали уже неоднократно, необходимо тщательно проработать вопрос и принять меры, которые позволят снизить нагрузку на пенсионеров и малообеспеченных калужан», — подчеркнул Александр Иванов.

Также жителей беспокоит большое количество автотранспорта, припаркованного возле дома № 85 по улице Степана Разина. Машины стоят вблизи здания и перекрывают окна квартир на первом этаже, добавляет неудобств жильцам и высокая загазованность.

«Это довольно актуальная проблема в центральной части города, — отметил Александр Иванов. — Необходимо будет выехать на место и определить оптимальный вариант решения проблемы, наиболее эффективным представляется установка леерного ограждения».

Жителя дома № 118в по улице Поле Свободы Алексея Афонина не устраивает работа управляющей компании — дворники работают нерегулярно, не производится уборка зелёной зоны, кроме того после дождей вода с улицы Телевизионной стекает во двор дома, принося с собой мусор и размывая асфальт.

По мнению главы городского самоуправления в данном случае необходимо в первую очередь навести порядок в работе управляющей компании.

«Каждая управляющая компании обязана качественно убирать закреплённую за ней территорию, — уверен Александр Иванов. — У Государственной жилищной инспекции достаточно рычагов, чтобы заставить нерадивых коммунальщиков добросовестно выполнять свои обязанности, также будет рассмотрен вопрос проведения дренажных работ и обустройства отмостки».