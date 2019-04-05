Ярославль, 5 апреля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» может покинуть главный тренер Дмитрий Квартальнов, сообщает «Спорт-Экспресс». 53-летний тренер возглавил команду в октябре 2017 года, при нем команда дважды уступила в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина санкт-петербургскому СКА. В ХК «Локомотив» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что клуб новость о смене главного тренера не комментирует.

Дмитрий Квартальнов

«Переговоры ведутся в разных направлениях, и их официальный результат обязательно станет известен средствам массовой информации», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе «Локомотива».

Контракт Дмитрия Квартальнова с «Локомотивом» завершается 30 апреля, в этот же период у ярославского клуба истекают контракты с 18 хоккеистами. Как сообщает «Спорт-Экспресс», кандидатом на должность главного тренера «Локомотива» является финский специалист Кари Ялонен, уже работавший в Континентальной хоккейной лиге с нижегородским «Торпедо» и пражским «Львом».