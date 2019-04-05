Москва, 5 апреля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Жители России (42%) и представители бизнеса (47%) склонны считать, что мужчины лучше женщин справляются с функциями руководителя (12% и 14% соответственно). Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР Женщина-руководитель

В основном так думают представители микро‑ и малого бизнеса, а в организациях среднего размера 55% уверены в эффективности представителей обоих полов на руководящих должностях.

По мнению 36% опрошенных, женщина эффективнее работает на должности заместителя. Чем больше компания, тем чаще её руководители готовы видеть своим замом женщину.

При этом, по мнению большинства граждан РФ (74%) и представителей бизнеса (80%), женщины могут добиться успеха в любой профессии и на любой должности.

Опрос проведен в феврале 2019 года. Опрошены 1600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России и 500 руководящих сотрудников предприятий. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что женщины в России всё активнее заявляют свои права на новые компетенции и профессии.

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