Ульяновск, 5 апреля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области выросло число вновь выявленных детей-сирот, при этом сократилось число воспитанников детских домов. Детей активно берут под опеку и попечительство. Об этом говорится в докладе министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия, который был представлен депутатам Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

По официальным данным, на начало 2019 года в регионе проживали 4223 сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. Это составляет 1,86% от общей численности детей в области (22 6219 человек). Из них в семьях воспитываются 3737 человек, в том числе 1137 детей находятся в 922 семьях опекунов и попечителей, 2600 детей проживают в 1766 приёмных семьях.

В отчёте также отмечается, что возросло число впервые выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2018 году их было 428, что на 3,8% больше 2017 года (388 детей). При этом почти на четверть реже стали изымать детей из семей: если в 2017 году было 25, то в 2018 году — 11.

В семьи за год устроен 491 ребёнок. Из них 251 взят под опеку и попечительство, в том числе 175 — в приёмные семьи, 63 возвращены кровным родителям, двое усыновлены. Всего в прошлом году усыновлены 32 ребёнка (в 2017 году — 31).

На 1 января 2019 года в Ульяновской области в детских домах находилось 316 воспитанников, из них 45 детей-сирот, 243 — оставшихся без попечения родителей, 18 детей — по заявлению родителей о временном помещении в организацию для детей-сирот. Из них 42% детей — в возрасте от 14 до 18 лет, 32% — до 11 лет, 23% — от 11 до 14 лет, 3% — старше 18 лет.

«65% воспитанников в учреждениях подросткового возраста и доля мальчиков составляет 62% от общего количества воспитанников. В целом количество воспитанников в детских домах снизилось по сравнению с 2017 годом на 10% (в 2017 — 350 воспитанников)», — говорится в докладе.