Астана, 5 апреля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Беременным женщинам в Казахстане, вставшим на учет до 12-й недели беременности, планируют выплачивать по 425 тыс. тенге ($1123). Об этом заявил директор юридического департамента министерства здравоохранения республики Талгат Турмагамбет, сообщает 5 апреля Tengrinews.kz.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

По его словам, инициатива минздрава в настоящее время проходит процедуру согласования в других государственных органах. В министерстве считают, что эта мера повысит ответственность женщин за свое здоровье и здоровье ребенка.

В минздраве предложили выплачивать деньги всем женщинам, независимо от материального положения. Материальное поощрение планируется выплачивать в конце срока беременности.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Казахстане был опубликован проект кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Согласно документу, искусственное прерывание беременности у несовершеннолетних в республике возможно только с согласия родителей или законных представителей.

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