Лондон, 5 апреля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Член королевской семьи Великобритании принц Гарри (Генри Чарльз Альберт Дэвид) считает, что популярный онлайн-шутер Fortnite следует запретить. По словам принца, эта игра создана, «чтобы вызывать зависимость», сообщается на сайте BBC.

Кадр из игры Fortnite Стрельба

«Эта игра не должна быть разрешена. Какая польза от нее в вашей семье? Она создана для того, чтобы вызвать зависимость и удержать вас перед компьютером как можно дольше. Это так безответственно», — заявил принц Гарри.

Принц считает, что разрешить детям и подросткам играть в Fortnite — почти то же самое, что ждать распада семьи. Также герцог Сассекский высказал своё недовольство и по поводу социальных сетей. По его мнению, они вызывают куда более серьёзную зависимость, чем алкоголь и наркотики.

Напомним, что ранее педиатр из Бостона сравнил зависимость от игры в Fortnite с наркотической. Майк Рич рассказал о частых обращениях родителей с жалобами на поведение своих детей — как правило, мальчиков младшего школьного возраста. Младшеклассники переставала спать, бросали уроки и занятия спортом лишь для того, чтобы поиграть в Fortnite.