Принц Гарри против Fortnite: «Эта игра не должна быть разрешена»
Лондон, 5 апреля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Член королевской семьи Великобритании принц Гарри (Генри Чарльз Альберт Дэвид) считает, что популярный онлайн-шутер Fortnite следует запретить. По словам принца, эта игра создана, «чтобы вызывать зависимость», сообщается на сайте BBC.
«Эта игра не должна быть разрешена. Какая польза от нее в вашей семье? Она создана для того, чтобы вызвать зависимость и удержать вас перед компьютером как можно дольше. Это так безответственно», — заявил принц Гарри.
Принц считает, что разрешить детям и подросткам играть в Fortnite — почти то же самое, что ждать распада семьи. Также герцог Сассекский высказал своё недовольство и по поводу социальных сетей. По его мнению, они вызывают куда более серьёзную зависимость, чем алкоголь и наркотики.
Напомним, что ранее педиатр из Бостона сравнил зависимость от игры в Fortnite с наркотической. Майк Рич рассказал о частых обращениях родителей с жалобами на поведение своих детей — как правило, мальчиков младшего школьного возраста. Младшеклассники переставала спать, бросали уроки и занятия спортом лишь для того, чтобы поиграть в Fortnite.