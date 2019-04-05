Киев, 5 апреля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Украина проиграла в ВТО спор с Россией по поводу запрета транзитных перевозок украинских товаров через территорию РФ в Среднюю Азию, сообщило 5 апреля издание «Европейская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

В ближайшее время ВТО обнародует решение, вынесенное не в пользу Украины, утверждают в издании.

В 2017 году Украина подала иск против России, в котором пожаловалась на многочисленные транзитные ограничения на перевозку своих товаров через территорию России начиная с 2016 года.

В ВТО рассмотрели доводы сторон и признали, что государственный переворот на Украине 2014 года, а также последовавшая за ним гражданская война создали условия, угрожающие национальной безопасности России, а значит, транзитные ограничения не являются нарушением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины запретило нерегулярные авиаперевозки в России, полностью прервав, таким образом, авиасообщение между странами.

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