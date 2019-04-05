Лондон, 5 апреля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена просить о новой отсрочке по Brexit. Письмо председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой продлить период выхода Соединённого королевства из Евросоюза до 30 июня 2019 года премьер-министр направит сегодня, 5 апреля. Об этом сообщает The Guardian.

Тереза Мэй

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«Соединённое Королевство добивается дальнейшего продления … [и] предлагает, чтобы этот период закончился 30 июня 2019 года. Если стороны смогут ратифицировать конвенцию до этой даты, правительство предлагает досрочно прекратить этот период», — говорится в письме.

https://twitter.com/Simon_Cullen/status/1114076379493089280

Мэй также добавила, что Великобритания хотела бы обеспечить возможность выхода страны в ранее обозначенные сроки, чтобы не участвовать в выборах в Европейский парламент, однако пока «будет продолжать подготовку к проведению выборов».

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта депутаты палаты общин Великобритании в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами. Это было сделано для того, чтобы Великобритания не покинула ЕС без соглашения с Брюсселем («жёсткий» Brexit). Если отсрочки Лондон у Брюсселя не добьётся, «жёсткий» выход состоится 12 апреля.