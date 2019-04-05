Калуга, 5 апреля, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Приказ об открытии пожароопасного сезона 2019 года подписала министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина, сообщает 5 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

По данным профильного ведомства, открытие пожароопасного сезона в муниципалитетах региона предполагает готовность сил и средств к немедленному тушению пожаров, но не ограничивает нахождение населения в лесах.

Основные причины возникших лесных пожаров — переход в лес с сопредельных территорий огня самовольных палов сухой травы, нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

В связи с началом пожароопасного сезона министерство природных ресурсов и экологии Калужской области обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность, соблюдать технику противопожарной безопасности и культуру поведения в лесах.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст.20.4 Кодекса об административных правонарушениях в РФ. Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (а также насаждениях, не входящих в лесной фонд) предусмотрена административная ответственность по ст. 8.32 Кодекса об административных правонарушениях в РФ.

Напомним, на сегодняшний день в калужском регионе зарегистрировано более 200 термоточек — стихийных сельскохозяйственных палов ‑ и один пожар в Людиновском лесничестве на площади 0,4 га, который удалось оперативно локализовать и потушить.