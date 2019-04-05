Санкт-Петербург, 5 апреля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Мужчина погиб в Петербурге днем 2 апреля при обрушении лестничного пролета в строящемся жилом доме. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщили 5 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Tangs-hk.com Фемида

Дело возбуждено по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Это преступление предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

ЧП произошло в одном из домов по проспекту Просвещения на 14-м этаже строящегося здания. От полученных повреждений потерпевший, 1995 года рождения, скончался на месте происшествия.

Как отмечают в ГСУ СКР, расследование ведется с привлечением следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, сотрудников трудовой инспекции. Устанавливаются лица, причастные к гибели человека.

Добавим, что, по данным Государственной инспекции труда, уровень производственного травматизма в Санкт-Петербурге в последние годы снижается. В 2016 году произошло 280 несчастных случаев на производстве, в 2017 году — 243 случая, в 2018 году — 231 случай.